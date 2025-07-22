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العالم العربي

سموتريتش يدعو نتنياهو لاحتلال غزة خلال 24 ساعة

سموتريتش يدعو نتنياهو لاحتلال غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المال الإس...المصدر: رويترز
فريد كمال
فريد كمال
22 يوليو 2025، 12:46 م

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لاحتلال قطاع غزة في حال عدم تنفيذ حماس اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن.

وشدد سموتريتش على وضع موعد نهائي للمفاوضات مع حماس، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.

وأكد في كلمته في مؤتمر بالقدس، التي نقلتها القناة السابعة العبرية، أنه "يجب وقف الحوار الجاري، وتحديد مهلة 24 ساعة للقبول بشروط الصفقة".

 وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فيجب إصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي باستكمال خطة احتلال القطاع".

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 ووفق التصعيد الذي يهدد به سموتريتش، "فستتم هزيمة حماس وإعلان الاستسلام الكامل والعودة غير المشروطة للرهائن، أو تدميرها بالكامل".

وأضاف سموتريتش: "لا يمكنكم التفاوض إلى الأبد، ولا يمكنهم إذلال إسرائيل بهذا الشكل، ولا يمكنهم إبقاء البلاد وجنود الاحتياط معلقين بين السماء والأرض إلى الأبد"، وفق قوله.

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