اغتيل بغارة إسرائيلية.. من هو "الحاج جواد" القيادي في ميليشيا حزب الله؟

أسفرت غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة، اليوم الإثنين، عن مقتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا حزب الله، فمن هو؟.

عرّفه الإعلام الإسرائيلي بأنه المسؤول عن إطلاق الصواريخ صباح يوم السبت الماضي على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية قرب صفد، انطلاقًا من جنوب لبنان.

فيما قالت مصادر إسرائيلية أخرى إنه قيادي في كتيبة الرضوان، التي تحمّل إسرائيل الموفدين الدوليين إلى بيروت، مطالب بإبعاد هذه الكتيبة عن الحدود الجنوبية.

والقيادي الذي استهدفت سيارته المسيرة الإسرائيلية بعد زمن قليل من خروجه من منزله في بلدة خربة سلم بقضاء بنت جبيل، يدعى وسام حسن طويل، الملقب بـ"الحاج جواد"، حيث نعته ميليشيا حزب الله بوصفه "الشهيد المجاهد القائد".

ويعتبر هذا المستوى من الوصف في نعي "الحاج جواد"، الأول من نوعه لميليشيا حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي، تاريخ انطلاق العمليات على جبهة جنوب لبنان.