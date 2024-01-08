اغتيل بغارة إسرائيلية.. من هو "الحاج جواد" القيادي في ميليشيا حزب الله؟
أسفرت غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة، اليوم الإثنين، عن مقتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا حزب الله، فمن هو؟.
عرّفه الإعلام الإسرائيلي بأنه المسؤول عن إطلاق الصواريخ صباح يوم السبت الماضي على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية قرب صفد، انطلاقًا من جنوب لبنان.
فيما قالت مصادر إسرائيلية أخرى إنه قيادي في كتيبة الرضوان، التي تحمّل إسرائيل الموفدين الدوليين إلى بيروت، مطالب بإبعاد هذه الكتيبة عن الحدود الجنوبية.
والقيادي الذي استهدفت سيارته المسيرة الإسرائيلية بعد زمن قليل من خروجه من منزله في بلدة خربة سلم بقضاء بنت جبيل، يدعى وسام حسن طويل، الملقب بـ"الحاج جواد"، حيث نعته ميليشيا حزب الله بوصفه "الشهيد المجاهد القائد".
ويعتبر هذا المستوى من الوصف في نعي "الحاج جواد"، الأول من نوعه لميليشيا حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي، تاريخ انطلاق العمليات على جبهة جنوب لبنان.
وكثرت التكهنات عن موقع "الحاج جواد" ورتبته العسكرية، لكنها تقاطعت عند كونه قائدا ميدانيا في كتيبة الرضوان، وأحد المسؤولين المباشرين عن إدارة العمليات العسكرية والميدانية لميليشيا حزب الله انطلاقًا من الجنوب.
وعادة ما يكتنف الغموض المعلومات عن الشخصيات العسكرية الميدانية في ميليشيا حزب الله، وكذلك مسار حركتهم؛ الأمر الذي يعكس ندرة المعلومات المتوفرة بشأنهم.
وأثار الاستهداف الإسرائيلي لـ"الحاج جواد"، وقبله استهداف القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، جملة أسئلة عن اختراقات ترددت كثيرًا أنها تشظّي جسم ميليشيا حزب الله وبيئتها.
وكان لافتًا استهداف سيارة "الحاج جواد" المدنية بصاروخ موجه أطلقته مسيّرة إسرائيلية صوبها على طريق خربة سلم، التي تبعد نحو 11 كيلومترًا عن الخط الأزرق؛ ما أسفر عن مقتله وشخص آخر كان إلى جانبه.