مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": ما يدخل غزة نقطة في بحر الاحتياجات

قال مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن الشاحنات التي تدخل إلى جنوب قطاع غزة لا تلبي 10% من الاحتياجات الأساسية والضرورية للسكان.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن دخول شاحنات المساعدات الإغاثية إلى جنوب قطاع غزة محدود جدًا بالتزامن مع حصار مطبق لمناطق شمال وادي غزة (محافظتي غزة وشمال غزة).