مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": ما يدخل غزة نقطة في بحر الاحتياجات
قال مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن الشاحنات التي تدخل إلى جنوب قطاع غزة لا تلبي 10% من الاحتياجات الأساسية والضرورية للسكان.
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن دخول شاحنات المساعدات الإغاثية إلى جنوب قطاع غزة محدود جدًا بالتزامن مع حصار مطبق لمناطق شمال وادي غزة (محافظتي غزة وشمال غزة).
ووصف النمس ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات بأنه "نقطة في بحر الاحتياجات والمتطلبات التي يفتقدها سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع".
وأوضح أن سكان القطاع وتحديدًا سكان محافظتي غزة وشمال غزة يعيشون "مجاعة حقيقية" لا مجازية في ظل منع إدخال شاحنات المساعدات الإغاثية، وبالكاد يحصل بعضهم على وجبة واحدة يوميًا وربما كل يومين وأكثر، في استمرار واضح بسياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين.
ولفت النمس إلى أن المستشفيات والنقاط الطبية الميدانية التي أنشأها الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة وشمال غزة توقفت جميعها عن العمل وتقديم الخدمات العلاجية بفعل إجراءات الجيش الإسرائيلي بالقصف والتدمير والاقتحام، فضلًا عن اعتقال الكوادر الطبية وتعذيبها.
وطالب المسؤول الإعلامي المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الطبية بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل السماح بإدخال شاحنات المساعدات الإغاثية والطبية إلى جميع مناطق القطاع بشكل مستمر ودون انقطاع.