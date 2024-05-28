بعد غارات رفح..غوتيريش: لا بد أن يتوقف "الرعب"

قال متحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأخير ندد بالغارات الجوية الإسرائيلية الفتاكة، التي شهدتها رفح، يوم الأحد الماضي، مضيفًا أنه دعا إلى وقف الرعب والمعاناة على الفور.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: "لا بد للسلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهّل وتمكّن الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحتاجين، ولا بد من فتح جميع المعابر"، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".