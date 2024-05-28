بعد غارات رفح..غوتيريش: لا بد أن يتوقف "الرعب"
قال متحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأخير ندد بالغارات الجوية الإسرائيلية الفتاكة، التي شهدتها رفح، يوم الأحد الماضي، مضيفًا أنه دعا إلى وقف الرعب والمعاناة على الفور.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: "لا بد للسلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهّل وتمكّن الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحتاجين، ولا بد من فتح جميع المعابر"، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وتسببت مجزرة رفح التي وقعت في منطقة "البركسات" غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بمقتل حوالي 40 نازحًا، وإصابة أكثر من 200 آخرين، فيما ندد المجتمع الدولي بالحادثة، وعدّها خرقًا للقوانين الدولية.
وتسببت الحادثة بموجة انتقادات عربية ودولية، دفعت إسرائيل لإجراء تحقيقات بشأنها، في حين من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا، لبحث الأوضاع في رفح إثر استهداف خيام النازحين.