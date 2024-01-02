"ميرسك" تواصل جدولة رحلات الشحن عبر قناة السويس رغم هجوم الحوثيين

أظهر جدول لرحلات الشحن لشركة ميرسك الدنماركية صدر، في وقت متأخر من أمس الاثنين، أن الشركة أبقت على خطط لتمرير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الفترة المقبلة، رغم هجوم في مطلع الأسبوع، على إحدى سفنها في المنطقة.

لكن ميرسك علقت أيضًا خططًا لمرور بعض السفن عبر طريق البحر الأحمر وسط استمرار خطر هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن، قائلة إنها ستعلن عن خط سير لكل سفينة في وقت لاحق.

وأوقفت شركة ميرسك يوم الأحد جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد محاولات الحوثيين المتحالفين مع إيران الصعود على متن سفينة ميرسك هانغتشو، رغم أن طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية صدت الهجوم في نهاية المطاف وقتلت عشرة مسلحين.

وبدأت ميليشيا الحوثي، التي تسيطر على أجزاء من اليمن بعد سنوات من الحرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني مهاجمة السفن التي تعبر البحر الأحمر، قائلة إن ذلك رد على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتوقفت شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك عملاقتا الحاويات ميرسك وهاباج لويد، الشهر الماضي عن المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وغيرت مسار سفنها بدلًا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

لكن ميرسك قالت في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول إنها تستعد للعودة إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن.

ويمر عبر قناة السويس ما يقرب من ثلث سفن الحاويات العالمية، ومن المتوقع أن يتسبب تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا في تكلفة إضافية للوقود تصل إلى مليون دولار لكل رحلة ذهابًا وإيابًا بين آسيا وشمال أوروبا.