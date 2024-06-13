ما تداعيات صعود "اليمين المتطرف" على الحرب في غزة؟

قد لا يتوقف خطر أحزاب "اليمين المتطرف" في أوروبا عند ملف الهجرة غير الشرعية، وقضايا المناخ، وسياسات العمل، والأزمة الاقتصادية، وغيرها، إنما سيمتد الخطر إلى قضايا الشرق الأوسط، ولاسيما أزمة غزة التي تبتعد فيها تلك الأحزاب عن تطلعات الشعب الفلسطيني، وفقاً لما ذكره الباحث والمحلل الإستراتيجي الإماراتي أمجد طه.

وفي الوقت الذي يقلل فيه أمجد طه من سطوة "اليمين المتطرف" عموماً، إلا أنه يؤكد، في الوقت نفسه، أن معظم أحزاب ذلك التيار، الذي تصدر نتائج تاريخية في انتخابات البرلمان الأوربي، "تتبنى وجهات نظر قريبة جداً من إسرائيل وتبتعد عن تطلعات الشعب الفلسطيني".

ويقول طه لـ"إرم نيوز": "بكل تأكيد، تقف هذه الأحزاب بحزم ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وبالتالي لن تدعم أي حل يُبقي على وجود هذه الميليشيات في غزة".

ويضيف: "تسعى هذه الأحزاب إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل وتقديم الدعم لها، بينما تتجاهل الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تتبنّى سياسات تهدف إلى إضعاف حماس والجهاد بشكل مستمر، ما قد يفاقم من تعقيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلاً من البحث عن حلول سلمية ومستدامة تعترف بحقوق جميع الأطراف المعنية".

ويوضح طه أنه "على عكس ما يتخوف منه الكثيرون، أعتقد أن وجود الأحزاب اليمينية في البرلمان الأوروبي سيخدم الابتعاد عن سياسة الحرب والتصادم، مثل أزمة أوكرانيا، فالاتجاه في هذا الملف هو الابتعاد عن تمويل الحرب هناك، وبالتالي سيصب ذلك في صالح إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

ويضيف: "اليمين المتطرف في أوروبا سيركز على تحقيق الأهداف المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، بما في ذلك مكافحة تنظيم الإخوان المسلمين ومعاداة السامية، حيث سيتبنى نهجاً براغماتياً في التعامل مع الاختلافات والخلافات مع دول المنطقة، باستثناء الميليشيات والنظام الإيراني، حيث سيظل الموقف أكثر صرامة وحزماً".

ويختم أمجد طه تصريحه الصحفي لـ"إرم نيوز" بالقول: "أتوقع أن يسعى اليمين إلى تعزيز التعاون الدولي في هذه الملفات الحساسة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المصالح القومية والمصالح المشتركة.. هذا النهج سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تواجهها".