نشطاء يحاولون منع سفينة أمريكية محملة بالأسلحة من التوجه لإسرائيل

وبحسب الفيديو، تظهر سفينة شحن عسكرية أمريكية داخل الميناء، وسط مطالبات بمنع إبحارها، لعدم إيصال السلاح لإسرائيل.

وفي آخر تصريح صحفي لمسؤول أمريكي، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أن إسرائيل لها الحق في "بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر مرة أخرى مطلقا".

جاء ذلك بعد أن وصل بلينكن، في وقت سابق من أمس الجمعة، إلى تل أبيب، في زيارة هي الثانية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة.

ولدى مغادرة بلينكن واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، قال إنه سيناقش اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة.

وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن أي توقف للقتال ينبغي أن يكون محدد الزمان والمكان، مؤكدا أنه لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.