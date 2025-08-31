الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة في إطار حملة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم (مبعوث أممي)

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يرفض صفقة تبادل مع حماس

نتنياهو المصدر: أ ف ب
31 أغسطس 2025، 6:38 م

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مستعد لقبول صفقة تبادل مع  حماس كان قد وافق عليها قبل أسابيع.

وأضافت القناة أن الضغوط تتزايد على نتنياهو لدراسة الصفقة قبل احتلال القوات الإسرائيلية مدينة غزة، فقد حثّه مقربون على الرد على عرض حماس سريعًا.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن قادة الأجهزة العسكرية والمخابراتية الإسرائيلية سيطالبون المجلس الوزاري الأمني والسياسي "الكابينت"، في اجتماعه المقرر الأحد، بالتوصل أوّلاً إلى اتفاق في غزة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن احتلال المدينة.

وتأتي هذه الدعاوى وفق تقرير للقناة 12 العبرية، في الوقت الذي أصدر فيه الجيش قرارا باعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة والدعوة لتعبئة جديدة ليستبق الاجتماع بإجراءات تسريع العملية.

