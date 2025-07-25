logo
العالم العربي

فرنسا تُفرج عن جورج عبد الله وتُرحّله إلى لبنان

فرنسا تُفرج عن جورج عبد الله وتُرحّله إلى لبنان
جورج عبد الله عام 1986المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 5:53 ص

خرج الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبدالله من السجن في فرنسا على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس موكبا يضم مركبات عدة يغادر السجن الجمعة قرابة الساعة 03,40 بالتوقيت المحلي (الساعة 01,40 ت غ).

وبموجب قرار المحكمة بالإفراج عنه، سيرحل جورج عبدالله إلى لبنان الجمعة، من مطار رواسي الباريسي.

أخبار ذات علاقة

أمضى نصف عمره مسجونًا في فرنسا.. من هو اللبناني جورج عبد الله؟

أمضى نصف عمره مسجونًا في فرنسا.. من هو اللبناني جورج عبد الله؟

وأصدرت محكمة الاستئناف في  باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 يوليو/ تموز)" شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.

وحُكم على عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982.

وبات مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC