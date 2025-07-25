فرنسا تُفرج عن جورج عبد الله وتُرحّله إلى لبنان

خرج الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبدالله من السجن في فرنسا على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس موكبا يضم مركبات عدة يغادر السجن الجمعة قرابة الساعة 03,40 بالتوقيت المحلي (الساعة 01,40 ت غ).

وبموجب قرار المحكمة بالإفراج عنه، سيرحل جورج عبدالله إلى لبنان الجمعة، من مطار رواسي الباريسي.

وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 يوليو/ تموز)" شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.

وحُكم على عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982.

وبات مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها.