الجيش الإسرائيلي يوسع دائرة القصف جنوب لبنان ويرفع حالة الاستنفار
وسّع الجيش الإسرائيلي رقعة استهدافاته لبلدات جنوب لبنان، حيث طالت قرى قضاء صيدا إلى الشمال من منطقة الليطاني، وذلك لأول مرة منذ الاشتباكات على هذه الجبهة، فيما نفذت ميليشيا حزب الله سلسلة عمليات أبرزها الهجوم الصاروخي على قاعدة ميرون الإسرائيلية.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر السبت، عدة غارات استهدفت أحد المنازل في كوثرية السياد التي تبعد نحو 21 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.
كما نفذ الطيران الحربي غارات على أطراف سهل القليلة القريب من مدينة صور، وأغار على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، فيما نفذ سلسلة غارات على بلدة الخيام وألقى قنابل فسفورية سقطت في سهل البلدة.
في غضون ذلك، نعى حزب الله السبت، أربعة من مقاتليه، فيما أعلن استهداف موقع بياض بليدا، وتجمعا للجنود الإسرائيليين في أفيفيم.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد دوت صفّارات الإنذار في مستوطنتي دوفيف وشتولا، ورفعت القوات الإسرائيلية حالة الاستنفار على الحدود بعد استهداف قاعدة ميرون.
وكانت ميليشيا حزب الله استهدفت السبت القاعدة الإسرائيلية، بـ 62 صاروخا، وذلك "كرد أولي" على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، حيث دوت صفارات الإنذار في 94 مستوطنة في الشمال وتم قطع الطرق الرئيسة في المنطقة.