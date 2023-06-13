السعودية ترأس مؤتمرًا مشتركًا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستترأس "بشكل مشترك" مؤتمرًا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة.
وأشارت الخارجية السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع في الـ19 من شهر حزيران/يونيو الجاري.
وكشف البيان، أن "المملكة ستشترك في رئاسة المؤتمر مع كل من قطر، ومصر، وألمانيا، والأمم المتحدة، عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وجددت السعودية عبر بيان خارجيتها، تأكيدها على "تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولا أمريكي، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، إلى جانب عمليات الإجلاء لمواطني المملكة، ورعايا الدول العربية والأجنبية، وكوادر المنظمات الدولية من السودان".
وأعربت المملكة عن "استمرارها مع الولايات المتحدة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع السوداني في محادثات مدينة جدة، وإنهاء أزمة السودان عبر حوار سياسي".