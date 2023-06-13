السعودية ترأس مؤتمرًا مشتركًا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستترأس "بشكل مشترك" مؤتمرًا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة.

وأشارت الخارجية السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع في الـ19 من شهر حزيران/يونيو الجاري.