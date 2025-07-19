شيخ عقل طائفة الدروز بلبنان يدعو إلى وأد الفتنة في السويداء

دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى، إلى وقف "النزيف الدموي" في محافظة السويداء السورية، مؤكداً ضرورة تحكيم العقل ووأد الفتنة.

وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية خلال لقاء قيادات عسكرية لبنانية، "نشدّ على أيدي العقلاء لوقف هذه المأساة في جبل العرب، جبل سلطان باشا الأطرش، فالتاريخ ناصع، لكن ما يحدث غريب عن عاداتنا وتقاليدنا. لماذا يُقرع النفير العام ضد السويداء؟ لماذا لا يكون من أجل غزة؟".

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وأشار إلى أن الجهود تبذل لتهدئة الشباب والحؤول دون انزلاق الأمور إلى مواجهة عبثية في لبنان قد تهدد العيش المشترك، مضيفاً: "علينا أن نكون معًا سدًا منيعًا في وجه الفتنة، ونفخر بالعلاقة مع إخوتنا في الوطن".

وأضاف: "السويداء محاصرة من كل الجهات ومهددة، ويجب أن نرفع صوتنا كي لا تنتقل الفتنة إلى لبنان. على جميع الأطراف في السويداء أن ينضووا تحت جناح الدولة، ولكن ذلك يتطلب من الدولة أن تطمئن شعبها وتبني الثقة معهم، ليكونوا مستعدين لتسليم السلاح والانضواء تحت سيادة الدولة. هذه مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة".

كما شدد على ضرورة وجود رعاية عربية وتركية، مشيراً إلى أن الرعاية نفسها التي دعمت الثورة في وجه "نظام الظلم والاستبداد" يجب أن تستمر الآن لبناء الدولة والمؤسسات.

وختم بالقول: "هذه مسؤولية الدول العربية وتركيا، قبل أن نطلب المساعدة من الأمم المتحدة. لعلهم يسمعون هذا الصوت، من أجل وقف مسلسل القتل الذي لا يزال مستمرًا، والأخبار التي تصلنا تدمي القلب".