سوريا تحذر إسرائيل من تصعيد شامل في المنطقة

حذرت سوريا، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من تصعيد شامل في المنطقة؛ بعد أن شنت الأخيرة هجمات صاروخية على البلاد.

وقالت الخارجية السورية في بيان، إن "الحكومة الإسرائيلية لا تتلطى فقط خلف مظلة الحصانة والدعم اللامحدود من قبل حماتها، وإنما تسير على خطى رعاتها في واشنطن وعواصم غربية أخرى في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية إلى الاعتداءات والجرائم الخارجية".

وأوضح البيان أن ذلك يكون عبر "تكريس لنهج ينتهك بشكل فاضح القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف لتكريس قانون القوة وشريعة الغاب بدلاً من قوة القانون والقيم الإنسانية".

وتابع: "تحذر سوريا "إسرائيل" ورعاتها مرةً أخرى من مخاطر هذه السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من غياب الأمن وعدم الاستقرار".