مصدر لبناني: قاضيان فرنسيان مُنعا من الاطلاع على وثائق التحقيق في انفجار المرفأ

قال مصدر قضائي لبناني رفيع، اليوم الخميس، إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع في إطار تحقيق في انفجار ميناء العام 2020، مُنعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني لأنه ما زال مجمدًا، وفق ما ذكرت "رويترز".

ومنذ عام تقريبا، تم تجميد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا، ودمر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار بسبب الطعون القانونية التي قدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا، بينهم اثنان من القتلى.