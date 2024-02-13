ناجون من "عملية رفح" يروون تفاصيل ليلة الرعب (صور)

في خيمة من النايلون على أطراف حي الشابورة وسط مدينة رفح، عاشت الفلسطينية النازحة ميادة الزرد، ليلة رعب وصفتها بأنها من أسوأ كوابيس حياتها، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، سلسلة غارات هي الأعنف خلال الحرب على المدينة الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة، قتل وأصيب على إثرها عشرات الفلسطينيين.

وجاء القصف الإسرائيلي خلال عملية تغطية نارية لانسحاب وحدات إسرائيلية خاصة كانت تعمل على تحرير رهينتين من بين 136 رهينة ما زالت تحتجزهم حماس بعد هجومها الواسع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.