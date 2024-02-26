وفاة جندي أمريكي أحرق نفسه تضامنا مع غزة
توفي جندي في سلاح الجو الأمريكي، بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع، احتجاجًا على الحرب في غزة، وفق ما أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين.
وقالت ناطقة باسم سلاح الجو، إن الرجل الذي لم تكشف هويته :"توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية. سنقدّم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه"، بحسب فرانس برس.
في وقت سابق اليوم الإثنين، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الجندي أحرق نفسه وبث تلك الواقعة مباشرة عبر منصة "تويتش"، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن الجندي قوله: "لن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية، أنا على وشك القيام بعمل احتجاجي شديد"، مرددا عبارة "فلسطين حرة".