وفاة جندي أمريكي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

توفي جندي في سلاح الجو الأمريكي، بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع، احتجاجًا على الحرب في غزة، وفق ما أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين.

وقالت ناطقة باسم سلاح الجو، إن الرجل الذي لم تكشف هويته :"توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية. سنقدّم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه"، بحسب فرانس برس.