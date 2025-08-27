باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن يدعون لـ"هدنة فورية" في غزة

قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر".

وحذر الأعضاء من أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة إسرائيل تطالب بسحب التقرير الأممي عن المجاعة في غزة "فورًا"

وطالبوا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"وجماعات أخرى.

كما دعوا إلى زيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.