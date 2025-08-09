رئيس الوزراء العراقي يصادق على نتائج التحقيق بحادثة الكرخ

صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

ووفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت لجنة التحقيق أن القوة المسلحة التي نفذت الهجوم تتبع كتائب حزب الله، ومنسوبة إلى اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، وأنها تحركت دون أوامر أو موافقات رسمية، واستخدمت السلاح ضد الأجهزة الأمنية.

كما كشف التحقيق عن تورط المدير المقال لدائرة زراعة الكرخ، إياد كاظم علي، في التنسيق المسبق لاستقدام القوة المهاجمة، إضافة إلى قضايا فساد إداري، وانتحال الصفة، وتزوير وثائق وعقود بهدف الاستيلاء على أراضٍ زراعية.

وبناءً على النتائج، قرر السوداني: إعفاء آمري اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي من منصبيهما، وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي لتقصيره في مهامه، وإحالة جميع المتورّطين إلى القضاء مع الأدلة والمبرزات الجرمية، إضافة إلى إعادة النظر في انتشار وتشكيل الوحدات الماسكة للقواطع لضمان الكفاءة والانضباط.