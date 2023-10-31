وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الروسي الصراع في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء، بحثا خلاله تسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الوزيرين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية، وكذلك التعاون في مجموعة (بريكس) التي من المقرر أن تنضم إليها السعودية في الأول من يناير/ كانون الثاني.

واتخذت روسيا، وهي مُصدر رئيس للنفط، خطوات تنسيقية لتخفيض الإنتاج مع السعودية خلال العام الماضي، ضمن تحالف "أوبك+" من أجل دعم أسعار النفط العالمية.