جلسة ساخنة وعراك بالأيدي في البرلمان اللبناني (فيديو)

شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، تلاسنًا حادًّا كاد يتحوّل إلى اشتباك بالأيدي بين النائبين سليم عون وأحمد الخير، لولا تدخل عدد من النواب لفضّ الاشتباك واحتواء الموقف. وفق وسائل إعلام محلية.

ومع استئناف جلسات مجلس النواب لمساءلة الحكومة في يومها الثاني، حصل إشكال بين النائبين سليم عون وأحمد الخير بسبب كلمة الأخير.

وأدّى التلاسن بين النائبين على خلفية كلمة الخير إلى تدافع داخل قاعة المجلس؛ ما حدا بالأعضاء إلى التدخل وتهدئة الأمور.

وقد اعتبر الخير في كلمته أمام المجلس، أن هناك خشية لدى اللبنانيين من تحوّل شعار الحكومة بالإصلاح والإنقاذ كشعار الإصلاح والتغيير. فرد عليه عون: "فيكُن تحلوا عن سمانا".

فرد الخير:" لن أرد عليك، وطّي صوتك وسكوت".