العالم العربي

"فيديو صادم" لإعدام مهاجر تشادي على يد مسلح في الصحراء الليبية

مهاجرون في ليبياالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 4:35 م

أفادت منظمة "لاجئون في ليبيا"، الأربعاء، باكتشاف "فيديو صادم" يُظهر رجلاً يُعتقد أنه من الجنسية التشادية يُقتل على يد مسلح في الصحراء بعد طرده من ليبيا.

الفيديو، الذي لم يتسنَ التحقق من صحته، لا يتضمن أي تاريخ أو تفاصيل محددة عن الحادثة التي أظهرت قيام مسلح بإفراغ كامل للذخيرة في رأس الضحية.

ووُصف الفيديو المذكور بأنه "مُزعج للغاية ويفتقر إلى تفاصيل دقيقة، بما في ذلك تاريخ الحادثة".  

وتُعدّ هذه الحادثة جزءًا من سياق أوسع تُعدّ فيه ليبيا نقطة عبور رئيسية للاجئين والمهاجرين من جميع أنحاء إفريقيا.

والظروف في ليبيا بالغة الخطورة؛ بسبب انتشار الانتهاكات والعمل القسري والتعذيب، إذ يحاول العديد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

ومع ذلك، يعترض خفر السواحل الليبي آلافًا من المهاجرين ويُعيدهم إلى البلاد، ويُوضعون غالبًا في مراكز احتجاز.

 ومنظمة "لاجئون في ليبيا"، التي نشرت هذه المعلومات، هي كيان مُسجّل قانونيًا في إيطاليا، وتُدافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم.

ويمتنع "إرم نيوز" عن نشر الفيديو لاحتوائه على مشاهد قاسية.

