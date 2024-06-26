الرئيس السوري: منفتحون على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "سوريا منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى".

وخلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، في دمشق، شدد الأسد على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الأسد أن سوريا "تعاملت دائماً بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة"، وأشار إلى أن نجاح وإثمار أي مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها.

ونقلت الوكالة عن لافرنتييف "دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سوريا وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة"، وقال إن "الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات"، وشدد على أن بلاده "مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا".