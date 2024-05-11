إسرائيل تأمر بإخلاء مناطق في شمال غزة

وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة إلى سكان شمالي غزةً، وتحديدًا جباليا والمناطق المحيطة بها، بضرورة إخلاء الأحياء السكنية والتوجه الفوري إلى غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة بأن الجيش الإسرائيلي ألقى آلاف المنشورات الورقية على مناطق معسكر جباليا والأحياء السكنية المحيطة به، طلب فيها المغادرة باعتبار أن المنطقة ستتحول إلى منطقة قتال خطيرة مع حركة حماس والعناصر الفلسطينية المسلحة.

وأوضح، أن ليلة عنيفة جدًا عاشها المواطنون في شمالي غزة بسبب القصف الإسرائيلي الشديد والمتواصل على الأحياء السكنية، الذي أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين.