إسرائيل تأمر بإخلاء مناطق في شمال غزة
وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة إلى سكان شمالي غزةً، وتحديدًا جباليا والمناطق المحيطة بها، بضرورة إخلاء الأحياء السكنية والتوجه الفوري إلى غربي مدينة غزة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة بأن الجيش الإسرائيلي ألقى آلاف المنشورات الورقية على مناطق معسكر جباليا والأحياء السكنية المحيطة به، طلب فيها المغادرة باعتبار أن المنطقة ستتحول إلى منطقة قتال خطيرة مع حركة حماس والعناصر الفلسطينية المسلحة.
وأوضح، أن ليلة عنيفة جدًا عاشها المواطنون في شمالي غزة بسبب القصف الإسرائيلي الشديد والمتواصل على الأحياء السكنية، الذي أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين.
ووفق شهود عيان تحدثوا لـ"إرم نيوز"، فإن الليلة الماضية كانت الأعنف منذ وقت طويل على مناطق معسكر جباليا والأحياء السكنية المجاورة.
وذكر البيان العسكري الصادر عن الجيش الإسرائيلي، أن مناطق شمالي غزة لا سيما تلك المحددة على الخريطة ستتحول إلى مناطق قتال خطيرة، حيث حاولت حركة حماس إعادة إعمار قدراتها العسكرية.
كما حذّر البيان المواطنين من الاقتراب من السياج الأمني؛ إذ يشكل الاقتراب منه خطرًا على أمنهم وسلامتهم.
ومن ناحية أخرى دعا الجيش الإسرائيلي بعض الأحياء في شرقي رفح بصفتها تشهد أنشطة عسكرية لحركة حماس، إلى جانب بنية عسكرية أخرى وتحديدًا في مخيميْ رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس في بلوكات: 6 - 9، 17، 25 - 27، 31 للتوجه فورًا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.