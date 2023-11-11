تقرير: حرب غزة أظهرت فاعلية نظام "أرو 3" الإسرائيلي

قال تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي أرو 3 "Arrow-3" المتطور، أظهر فاعليته في أول عمل تشغيلي له منذ طرحه في العام 2107.

واعترض النظام قبل أيام، صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثيين في اليمن باتجاه إسرائيل، ما يؤكد فعالية هذا السلاح في سيناريوهات الدفاع في العالم الحقيقي، وفق الموقع.

ويمثل Arrow-3، وهو جهد تطوير تعاوني مع الولايات المتحدة، قمة الإستراتيجية الدفاعية المتعددة الطبقات لإسرائيل، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، إلى جانب طبقات دفاعية أخرى مثل نظام Arrow-2، ونظام David's Sling والقبة الحديدية الشهيرة، بهدف الحماية من الصواريخ، والقذائف، والمدفعية، والطائرات المسيّرة.