تقرير: حرب غزة أظهرت فاعلية نظام "أرو 3" الإسرائيلي
قال تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي أرو 3 "Arrow-3" المتطور، أظهر فاعليته في أول عمل تشغيلي له منذ طرحه في العام 2107.
واعترض النظام قبل أيام، صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثيين في اليمن باتجاه إسرائيل، ما يؤكد فعالية هذا السلاح في سيناريوهات الدفاع في العالم الحقيقي، وفق الموقع.
ويمثل Arrow-3، وهو جهد تطوير تعاوني مع الولايات المتحدة، قمة الإستراتيجية الدفاعية المتعددة الطبقات لإسرائيل، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، إلى جانب طبقات دفاعية أخرى مثل نظام Arrow-2، ونظام David's Sling والقبة الحديدية الشهيرة، بهدف الحماية من الصواريخ، والقذائف، والمدفعية، والطائرات المسيّرة.
وأكد التقرير أن التوترات المتصاعدة بين الجماعات المسلحة المختلفة، بما في ذلك الميليشيات في لبنان، وحماس في غزة، أدت إلى زيادة وتيرة الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه العديد من القذائف، لكنه يعترف بالتحديات التي تواجه الحماية بشكل كامل ضد جميع التهديدات المقبلة.
وردًا على هذه المخاطر، أفادت التقارير أن إسرائيل اتخذت إجراءات إستراتيجية، حيث نقلت السفن القادرة على إطلاق الصواريخ لتحصين الدفاعات في منطقة البحر الأحمر، إلا أن الإجراءات الأخيرة المنسوبة إلى الميليشيات المدعومة من إيران، مثل إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية من طراز "MQ-9 Reaper" قبالة الساحل اليمني، تسلط الضوء على مدى تعقيد التحديات الأمنية الإقليمية.
المصدر: موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي