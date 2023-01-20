ممثلو ادعاء أوروبيون يستمعون لأقوال مصرفيين لبنانيين في تحقيق فساد

ووصل ممثلو ادعاء من ألمانيا، وفرنسا، ولوكسمبورج إلى بيروت في إطار تحقيق في غسل أموال، ويشك المحققون في أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وشقيقه رجا، استوليا بشكل غير مشروع على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي، بين عامي 2002 و2015، واستثمرا بعضًا من هذه الأموال في أوروبا.

وينفي الرجلان تحويل أو غسل أموال عامة، قائلين إن مبلغ 300 مليون دولار اكتُسب بطريق مشروع وبسبل قانونية.

ويقول حاكم المصرف الذي يشغل المنصب منذ 3 عقود إنه يتم تقديمه "كبش فداء" لأزمة لبنان المالية التي اندلعت في العام 2019.