التصعيد الإسرائيلي في رفح يهدد بنسف جولة المفاوضات الجديدة

يهدد الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح الأحد، بنسف الجولة الجديدة من مفاوضات التهدئة قبل انطلاقها المقرر، غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك رغم الحديث عن "عرضين إسرائيليين" وضغوط دولية مكثفة لإتمام الصفقة.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء، مفاوضات لعقد صفقة تبادل الأسرى وإقرار الهدنة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

وفي هذا الإطار كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل قدمت "عرضين" لإتمام الهدنة وصفقة التبادل، دون أن توضح تفاصيلهما.

في المقابل وجهت مصادر إسرائيلية اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة أي صفقة حتى قبل نضوجها.

وكانت حماس ومصادر أخرى كررت اتهامات بتعمد نتنياهو والتيار المتشدد في حكومته وضع عراقيل أمام إتمام أي صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار "لأهداف سياسية".

وتأتي الجولة الجديدة المقررة من المفاوضات وسط تصعيد إسرائيلي عسكري يتركز في رفح جنوبي قطاع غزة، يترافق مع ضغوطات دولية مكثفة من أجل وقف الحرب وإتمام صفقة التبادل.

وحذر مراقبون من مزيد من تفجر الأوضاع في ظل الهجوم الإسرائيلي الأخير على رفح، الذي تلاه انفجار حافلة مفخخة في منطقة حولون جنوبي تل أبيب، ما أدى وفق حصيلة أولية لوقوع قتيل وعدد من الجرحى.

وإلى جانب رفح، يتواصل القصف الإسرائيلي على مواقع أخرى في قطاع غزة من بينها مخيم النصيرات وسط القطاع، ما يضع مزيدا من التحديات أمام فرص التهدئة.

وكان الهجوم الأخير على مخيم النازحين في رفح قد تسبب بمقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بين المدنيين.

واستهدف الهجوم مخيم السلام في منطقة مواصي رفح التي يصنفها الجيش الإسرائيلي بأنها "آمنة"، وتقع جنوبي قطاع غزة.

ورغم إعلان تل أبيب فتح تحقيق في الواقعة، قالت قطر، أحد الوسطاء بين إسرائيل وحماس، إن الهجوم "يعقّد جهود الوساطة الجارية ويعيق الوصول لاتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين"، وفق بيان للخارجية القطرية الاثنين.