سوريا.. مسلحون بدو يمنعون إصلاح خط كهرباء السويداء

منعت مجموعة مسلحة من البدو في محافظة درعا، الواقعة في أقصى جنوب سوريا، اليوم الاثنين، صيانة أحد خطوط الكهرباء المغذية لمحافظة السويداء، التي تقع على بعد 100 كم جنوب العاصمة السورية دمشق.

واحتجزت المجموعة المسلحة، رافعة تابعة لورشات شركة الكهرباء، أثناء توجهها لصيانة أحد خطوط الكهرباء المغذية لمحافظة السويداء، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقل المرصد السوري عبر موقعه الإلكتروني عن مصادر قولها إنه حدث عطل في خط كهرباء "66 ك.ف" تبين أنه في جهة محافظة درعا، بعد فحص ورشات السويداء للخط غرب مدينة السويداء، وتم التواصل مع شركة الكهرباء في درعا، التي أرسلت ورشات فنية لإصلاح العطل.

وأشار إلى أنه قبل أن تبدأ الورشات العمل، هاجمتها مجموعة من مسلحي البدو، واحتجزت الرافعة ومنعت الورشات من أداء مهامها، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السويداء.

وذكر المرصد السوري أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تخضع لوجود حواجز ونقاط تابعة لقوات الأمن العام السورية.