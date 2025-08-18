سعيد يلتقي المنفي.. دعم العملية السياسية في ليبيا وتضامن مع غزة

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء زيارته إلى تونس، اليوم الاثنين، شملت العملية السياسية في ليبيا والوضع في قطاع غزة بالخصوص.

ولم ترد معلومات بشكل مفصل من الرئاسة التونسية حول فحوى المحادثات في القصر الرئاسي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي إلى دعم الرئيس التونسي "لجهود المجلس الهادفة إلى إنجاح العملية السياسية في ليبيا وتحقيق تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والوحدة الوطنية".

ولم تؤد وساطة سابقة قادها الرئيس قيس سعيد بين الفرقاء الليبيين في محادثاتهم بتونس عام 2020 إلى حلحلة الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا والانقسام المؤسسي منذ عام 2014 الذي أفضى إلى وجود حكومة في شرقي ليبيا وأخرى في الغرب مقرها طرابلس.

وأضاف البيان أن المباحثات "شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آليات تطوير العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة".

وذكر البيان أيضا أن "الجانبين شددا على موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، لا سيّما في قطاع غزة، من قتل وتدمير وتهجير قسري وتجويع ممنهج".