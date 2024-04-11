نتنياهو: مستعدون لسيناريوهات "في مناطق أخرى" ومن يؤذينا سنؤذيه

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده مستعدة لأي رد إيراني محتمل على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة لكنها مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى، في إشارة غير مباشرة لأي رد إيراني محتمل.

وأضاف في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية في جنوب إسرائيل: "من يؤذينا سنؤذيه.. ونحن مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما".

وتتهيأ إسرائيل لهجوم إيراني محتمل ردا على قتل جنرال كبير وستة ضباط إيرانيين في غارة جوية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/ نيسان.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم لكن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قال أمس الأربعاء إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" على الهجوم.

وأدلى نتنياهو بتعليقاته في الوقت الذي بدأت فيه قوات وطائرات إسرائيلية عملية في وسط غزة الليلة الماضية قال عنها الجيش إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة.