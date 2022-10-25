خارطة طريق بين السودان وجنوب السودان لحل قضية أبيي المتنازع عليها

اتفق السودان وجنوب السودان، الإثنين، على وضع خارطة طريق لإيجاد الحلول الناجعة للوضع في منطقة أبيي الحدودية بين الدولتين على أن تمثل الاتفاقيات السابقة المرجعية لقضية المنطقة المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا منذ 2011.

وترأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الرئاسي في الخرطوم، الاجتماع المشترك لوفدي السودان وجمهورية جنوب السودان لمعالجة قضايا منطقة أبيي.

ووقع الجانبان على محضر اجتماعات لجنة الإشراف السياسي لمنطقة أبيي.

وأشاد دقلو، بروح التفاهم والانسجام التي سادت اللقاء، وحرص الجانبين التام على ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة لحل قضية أبيي، مؤكداً أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في بلدين تجمعهما أواصر المحبة والأخوة.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة ، على أهمية الحوار المجتمعي بين مكونات المنطقة والعمل على تعزيز ثقافة السلام.

من جانبه، أوضح لوكا بيونق عضو وفد جنوب السودان، أن الطرفين اتفقا على وضع خارطة طريق لإيجاد الحلول الناجعة للوضع في منطقة أبيي، مشيراً إلى أن الاتفاقيات السابقة تمثل المرجعية لقضية أبيي، مشدداً على ضرورة توفير الخدمات والأمن في المنطقة لتسهيل العودة الطوعية.

ومنذ سنوات تتنازع الخرطوم وجوبا على منطقة أبيي الحدودية بين البلدين التي تتبع لولاية جنوب كردفان التي تعيش في شمالها قبيلة المسيرية الرعوية، وفي جنوبها قبيلة دينكا نقوك في مساحة تقدر ب 25 ألف كيلو متر مربع.

وتوصل الطرفان في 2005 إلى اتفاق بينهما وصف بالتاريخي لحل النزاع تم بموجبه وضع بروتوكول خاص بمنطقة أبيي، نص على إجراء استفتاء شعبي للسكان لتقرير مصيرهم، ما بين البقاء في الشمال أو الانضمام إلى الجنوب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن النقاش احتدم حول حدود المنطقة التي سيجري فيها الاستفتاء، فأحيل الأمر على محكمة العدل الدولية في لاهاي التي توصّلت بدورها إلى حكم مرض للطرفين لكن الخلاف جاء بعد ذلك حول من يحقّ له التصويت في الاستفتاء على تبعية المنطقة الغنية بالنفط.