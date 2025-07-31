القضاء السويدي يصدر حكمه بحق المتهم بإحراق الطيار الأردني الكساسبة

حكم على المتشدد السويدي أسامة كريم بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا في سوريا من جانب تنظيم "داعش".

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وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو في بيان صدر عن محكمة ستوكهولم "كان المتهم موجودًا في مكان الإعدام بزي (عسكري) ومسلح ووافق عل تصويره، وأسهم بشكل حاسم في مقتل الضحية، ويجب أن يعتبر مشاركًا في تنفيذ الوقائع".

في 24 ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه. وفي مقطع فيديو نُشر في 3 فبراير 2015 لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص، ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.