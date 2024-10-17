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العالم العربي

بـ "صواريخ دقيقة".. حزب الله يعلن إطلاق مرحلة جديدة في المواجهة مع إسرائيل

بـ "صواريخ دقيقة".. حزب الله يعلن إطلاق مرحلة جديدة في المواجهة مع إسرائيل
تصعيد متواصل بين حزب الله وإسرائيل جنوبي لبنانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أكتوبر 2024، 9:53 م

أعلن حزب الله فجر الجمعة، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوبي لبنان أو في شمالي الدولة العبرية، وفق فرانس برس.

وجاء في بيان للحزب "تعلن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة"، مشيرا الى أن عناصره يستهدفون "تحشدات العدو الإسرائيلي في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود، وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال" باستخدام "مختلف أنواع الصواريخ، ومنها الدقيقة التي تُستَخدم للمرة الأولى".

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