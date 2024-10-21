مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة

كشف موقع "إكسيوس" الأمريكي عن مقترح مصري جديد، بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يؤدي إلى بدء مفاوضات بشأن اتفاق أوسع.

وقال مسؤولان إسرائيليان للموقع، إن مدير المخابرات العامة المصرية الجديد قدم لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) المقترح الجديد.

ووصلت المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار إلى طريق مسدود منذ ما يقارب شهرين ولم تحدث أي محادثات مهمة بين الطرفين.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار يمثل فرصة لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 101 أسير لا تزال حماس تحتجزهم، وإقرار وقف إطلاق النار في غزة.

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وقال المسؤولان الإسرائيليان إن مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عرض فكرة المصريين على مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي في اجتماع عقد مساء الأحد عندما عاد من القاهرة.

وأضافا أن المصريين يقترحون البدء بـ"صفقة صغيرة" تتضمن إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل وقف إطلاق النار لعدة أيام في غزة.

وبحسب أكسيوس، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أيّد الفكرة المصرية، فيما عارضها الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبيتساليل سموتريتش.