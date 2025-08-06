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العالم العربي

غزة قبل وبعد.. مدينة نابضة بالحياة تحولت لمشهد من نهاية العالم (صور)

غزة قبل وبعد.. مدينة نابضة بالحياة تحولت لمشهد من نهاية العالم (صور)
إسقاط مساعدات على قطاع غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 5:45 ص

في تقرير ميداني نادر، وثّقت صحيفة "الغارديان" البريطانية مشاهد جوية لقطاع غزة، قبل وبعد الحرب، خلال رحلة على متن طائرة عسكرية أردنية تُسقط مساعدات إنسانية فوق القطاع المحاصر.

وبحسب الصحيفة، بدت غزة من ارتفاع 2000 قدم، كأنها مدينة خرجت من تحت أنقاض حضارة قديمة، حيث المباني المدمرة، والطرق المقطوعة، والأحياء التي سُوّيت بالأرض، في مشهد وصفته الصحيفة بأنه "أشبه بآثار نهاية العالم".

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وتضيف الصحيفة: "أتاحت الرحلة، التي جاءت بعد استئناف إسرائيل لعمليات الإنزال الجوي، فرصة نادرة لرؤية غزة المعزولة عن الإعلام الدولي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد منع دخول الصحفيين الأجانب".

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ورصدت الصحيفة آثار الدمار في شمال غزة، والنصيرات، ودير البلح، وخان يونس، حيث قُتل عشرات الآلاف، وفقًا للسلطات الصحية، ولا يزال آلاف آخرون تحت الأنقاض.

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ووثّقت "الغارديان" لحظة سقوط المساعدات بالمظلات، بينما يندفع سكان غزة نحوها، وسط خطر الموت أثناء محاولة الوصول إليها.

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 من السماء، بدت غزة صغيرة الحجم، لكنها تحمل في طياتها أحد أكثر الصراعات دموية في العصر الحديث، حيث وثّقت الصحيفة التحول من مدينة نابضة بالحياة إلى أرض قاحلة، في واحدة من أقسى صور الحرب التي لا تزال مستمرة.

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