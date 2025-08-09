لمنع التجمعات.. الجيش اللبناني يغلق مداخل مؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت

أغلق الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، عددًا من المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية، حيث شهدت شوارع بيروت انتشارًا كثيفًا لآليات الجيش وعناصره.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مناصرو حزب الله بالتجمع في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحضيرًا لتنظيم مسيرات احتجاجية لليلة الثالثة على التوالي، ضد قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وكانت قيادة الجيش قد حذّرت المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، مؤكدة أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات، أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انطلقت مسيرات نظمها مناصرو الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، لليلة الثانية على التوالي، احتجاجًا على القرار.

وذكرت مصادر، لـ"إرم نيوز"، أن الجيش اللبناني منع المتظاهرين من التوجه إلى بيروت، وأغلق مداخل الضاحية كلها، وأقام حواجز ثابتة عند بعض التقاطعات.

وفي البقاع وبعلبك، جاب مناصرو الحزب الشوارع في مظاهرات احتجاجية، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة، فعمد الجيش إلى إقفال أوتستراد رياق – بعلبك بالآليات العسكرية، عند مستديرة تمنين وتقاطع مستشفى رياق.

وفي الجنوب، منع الجيش اللبناني عددًا من الشبان المتظاهرين من الدخول إلى بلدة مغدوشة، وهي بلدة تقطنها غالبية مسيحية، وقد حضرت قوة كبيرة من الجيش واستخبارات الجيش عند تقاطع عنقون – مغدوشة، منعًا لأي احتكاك.