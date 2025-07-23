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استطلاع إسرائيلي: أغلبية ناخبي الائتلاف الحاكم تؤيد ضم الضفة الغربية

استطلاع إسرائيلي: أغلبية ناخبي الائتلاف الحاكم تؤيد ضم الضفة الغربية
موجات النزوح في الضفة الغربيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 12:14 ص

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 14 الإسرائيلية أن أغلبية واضحة من ناخبي الأحزاب المتشددة المكونة للائتلاف الحكومي تؤيد التحرك لضمّ الضفة الغربية.

ووفق الاستطلاع فإن 82% من ناخبي حزب "شاس" و72% من ناخبي "التوراة المتحدة" يؤيدون تطبيق السيادة على الضفة الغربية، وقال إنه في حين يتجنب "شاس" التصويت على القانون، سيصوت "التوراة المتحدة" ضده.

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 ومن المقرر أن يتم التصويت على قانون إعلان السيادة على الضفة الغربية الأربعاء في الكنيست، ولكن أعضاء الكنيست من حزبي شاس ويهدوت هتوراة سيغيبون عن التصويت، على الرغم من أن استطلاعا للرأي أجرته القناة 14 أظهر أن أغلبية واضحة من الناخبين من هذين الحزبين يؤيدون هذه الخطوة، وفق القناة.

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