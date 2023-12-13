مسؤولة أممية: غزة تواجه "كارثة صحية عامة"

قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه "كارثة صحية عامة" بعد انهيار النظام الصحي، وتفشي الأمراض وسط هجوم إسرائيلي ضرب المستشفيات، وتسبب بنزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

ودقَّت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة "ناقوس الخطر" فيما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية في غزة، حيث تسبب النزوح الداخلي لنحو 85% من السكان في اكتظاظ الملاجئ، وغيرها من مرافق المعيشة المؤقتة.

وطلبت إسرائيل، التي شنت حربًا على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس، على مناطقها السكنية الجنوبية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، من المدنيين مغادرة مناطق القتال، وتقول إنها تسعى إلى تجنب حدوث كارثة إنسانية.

وقالت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "نعلم جميعًا أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار... لدينا مرجع للتعامل مع الأوبئة والكوارث المتعلقة بالصحة العامة".