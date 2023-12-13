مسؤولة أممية: غزة تواجه "كارثة صحية عامة"
قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه "كارثة صحية عامة" بعد انهيار النظام الصحي، وتفشي الأمراض وسط هجوم إسرائيلي ضرب المستشفيات، وتسبب بنزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
ودقَّت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة "ناقوس الخطر" فيما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية في غزة، حيث تسبب النزوح الداخلي لنحو 85% من السكان في اكتظاظ الملاجئ، وغيرها من مرافق المعيشة المؤقتة.
وطلبت إسرائيل، التي شنت حربًا على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس، على مناطقها السكنية الجنوبية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، من المدنيين مغادرة مناطق القتال، وتقول إنها تسعى إلى تجنب حدوث كارثة إنسانية.
وقالت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "نعلم جميعًا أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار... لدينا مرجع للتعامل مع الأوبئة والكوارث المتعلقة بالصحة العامة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع كبير في حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والإسهال، وحشرات الرأس، والأمراض الجلدية، وغيرها من الأمراض سريعة الانتشار.
وقالت هاستينغز إن الناس في غزة يُضطرون للانتظار في طوابير ساعات لمجرد الوصول إلى المرحاض.
وأضافت: "يمكنكم أن تتخيلوا ظروف الصرف الصحي".
وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن 11 فقط من بين 36 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي، واحدًا في شمال القطاع و10 في الجنوب.
وفي القدس، قال مشرّع إسرائيلي كبير من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الإمارات، والأردن، أقاما مستشفيات ميدانية داخل غزة.
وقال يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي لرويترز: "عرضنا كل مساعدة ممكنة، ونحن مستعدون لفعل المزيد".
وأضاف: "لكن هناك شيئًا واحدًا يجب أن يكون واضحًا. هناك تداخل بين النظام الطبي والمستشفيات وأنشطة حماس الإرهابية"، مكررًا الاتهامات الإسرائيلية التي تنفيها "حماس" بأن المقاتلين الفلسطينيين يعملون داخل المستشفيات.
ومضى قائلًا: "بالتالي هذا شيء لن نتسامح معه".
وذكرت "هاستينغز" أن ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة موجودون، الآن، في رفح في الطرف الجنوبي من القطاع هربًا من القصف الإسرائيلي.