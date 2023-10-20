هل أصبح "تيلغرام" "مستنقعًا" للأخبار المضللة بشأن حرب غزة؟

وبحسب الصحيفة، لا يخضع التطبيق الذي يمزج بين سمات خدمات المراسلة والشبكات الاجتماعية، لأي إشراف على المحتوى من جانب الدول، ما جعله قناة الاتصال المفضلة للمعسكرين المتحاربين، كما حصل في النزاع في سوريا وأوكرانيا.

يشار أن "تيلغرام" عُرف في البداية على أنه خدمة المراسلة المفضلة لمؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنه بات معتمدًا من جانب مؤسسات وسياسيين من جميع المشارب حتى من الإليزيه، وكذلك يُستخدم التطبيق من منشقين راغبين في الابتعاد عن رقابة السلطات، وحتى من مجرمين لتسهيل أنشطتهم.

تشفير آمن

ونجحت الخدمة التي أنشأها الأخوان الروسيان بافيل، ونيكولاي دوروف، في اجتذاب المستخدمين الحريصين على حماية خصوصيتهم من أي تدخلات خارجية.

والميزة الأساسية لهذه الخدمة هي اعتمادها أسلوب تشفير آمن وإخفاء هوية المستخدمين بالكامل، مع التزام المديرين بعدم الكشف أبدًا عن معلومات حول مستخدميها.

ويستخدم تليغرام أكثر من 700 مليون شخص نشط، كما أن الرسائل التي تُبث على مجموعاتها التي يمكن أن تضم ما يصل إلى 200 ألف مشترك، يمكن الاطلاع عليها من الجميع مجانًا.

وتواجه السلطات التي تطلب منهم إزالة بعض المحتويات صعوبات كبيرة لتحقيق مرادها، لدرجة أنه، في نهاية العام 2022، دعت النائبة الفرنسية السابقة ليتيسيا أفيا (من قوى الأغلبية الرئاسية)، والمحامية راشيل فلور باردو، علنًا إلى "وضع حد لإفلات تليغرام من العقاب.".

إقبال كثيف

وتنتشر عبر التطبيق أسوأ مقاطع الفيديو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك صور عمليات القتل أو احتجاز الرهائن المنشورة من حماس، وهي حركة محظورة من المنصات الرئيسة مثل إكس (تويتر سابقًا).

بدوره يؤكد الخبير الفرنسي في شبكات التواصل الاجتماعي تريستان مينديز فرانس، أن "الكثير من مقاطع الفيديو الأكثر إثارة للصدمة تنتشر أولاً عبر تليغرام، ثم تشق طريقها إلى المنصات الرئيسة وتستخدمها المنظمات الإرهابية على نطاق واسع.

موضحًا أن الاختيار يقع على "تليغرام" بفعل جانبه السري، حيث لا يمكن البحث عليه من خلال كلمات رئيسة فهي "أداة مجتمعية للمستخدمين المطلعين".

من جانبه يوضح جوليان ميتاييه الخبير في عمليات البحث عن المعلومات مفتوحة المصدر، أن "تليغرام" يستقطب حتى المجرمين الذين يهجرون شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب) لينشطوا على التطبيق، مشيرًا إلى أن منتديات الويب المظلم السابقة تحولت إلى "تليغرام"، ويمكن الوصول إليها عن طريق دعوات، وقد أصبحت مواقع إنترنت مصغرة يتم فيها تبادل الكثير من الملفات.