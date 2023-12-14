خاص لـ"إرم نيوز".. الحصار والجدار الإسرائيلي في قلقيلية غيرا وجه المدينة
لم يكن الذهاب إلى المدرسة بالنسبة للطفل أحمد عبد الرحمن ياسين (16 عامًا) من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية مجرّد تنقل روتيني، بعد أن فُوجئ بمجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي الذين أَطلقوا الرصاص عليه واعتقلوه، وانتهت رحلته إلى المدرسة هذه المرة بالاعتقال والإصابة.
ويقول ياسر ياسين عم الطفل أحمد، لـ"إرم نيوز": "أحمد كان في طريقه إلى المدرسة والجنود كانوا منسحبين من المنطقة، وتفاجأ أحمد بوجودهم، ودون أي ذنب أو حتى سبب كما هو ظاهر في فيديو كاميرا مراقبة وشهادة شهود عيان من المنطقة، تمّ إطلاق الرصاص الحيّ على الطفل أحمد واعتقاله والاعتداء بالضرب عليه وهو مصاب".
وأضاف: "لا نعلم حتى الآن ما طبيعة وضع أحمد الصحية، أو حتى وضع إصابته ومكان تواجده، ونحاول نحن والجهات المختصة الحصول على معلومات".
تقع مدينة قلقيلية على مقربة من الخط الأخضر الذي يفصل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وتلك التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقع أراضيها عند التقاء الساحل مع الجبل، وتعتبر سلّة غذاء فلسطين، ومن أشهر محاصيلها الجوافة، ويُقدّر عدد سكانها حاليًّا بحوالي 60 ألف نسمة.
اقتحامات دائمة
ويقول محافظ قلقيلية اللواء حسام أبو حمدي لـ"إرم نيوز": إن "المحافظة تتعرّض منذ فترة لاقتحامات دائمة، وتشديدات بشكل يومي كنصب الحواجز على مداخل المدينة لتقطيع أوصالها، كما أن معظم القرى مغلقة ببوابات حديدية وسواتر ترابية".
وأضاف "الاقتحامات مستمرّة، ومع تزايد مستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مع اعتقالات وتنكيل بالسكان، بالإضافة إلى تخريب البنية التحتية للمدينة، ناهيك عن الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال على الحواجز بحق المواطنين وإذلالهم".
وتابع "يعد هذا استكمالًا لحالة الحرب التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن أحد أشكال تضييقات الجيش الإسرائيلي على المدينة "هو جدار الفصل العنصري الذي يحيط بمدينة قلقيلية وحوّلها لسجن كبير".
وقال: "لم يتبقَّ للمدينة إلا مدخل واحد بسبب هذا الجدار الذي يحتوي على بوابات إلكترونية تُستخدم من الجيش الإسرائيلي فقط لدواعٍ أمنية، وكانت تُستخدم في بعض الأحيان لدخول المزارعين إلى أراضيهم باستخدام تصاريح خاصة، ومراقبة عسكرية، لكنّهم حُرموا من استخدامها ومن الوصول إليها بعد السابع من أكتوبر، ما ألحق ضررًا كبيرًا بالقطاع الزراعي".
وأشار إلى أن سكان المدينة يعتمدون بشكل أساس على القطاع الزراعي، فقد حُرموا من أكثر الأراضي خصوبةً، مضيفًا "فالجدار يضمّ بداخله أكثر من 44 مشتلًا ضخمًا، يحتوي بعضها على أشتال ورود تمت زراعتها بتقنيات عالية".
قلقيلية والزراعة
وتعدّ مدينة قلقيلية مدينة زراعية بامتياز بسبب وفرة المياه؛ إذ تقع على الحوض الغربي وهو أغنى حوض بالمياه الجوفية.
ويشير أبو حمدي أيضًا إلى أن الوضع الاقتصادي قد تضرّر بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر بسبب عدم قدرة المزارعين على زراعة أراضيهم، أو الوصول إليها، وعدم السماح للعمال الذين يعملون بالداخل من الوصول للعمل، بالإضافة منع فلسطينيي الداخل من الوصول للمدينة للتسوق.
وتحوّلت فاكهة الجوافة إلى رمز للمدينة، إلا أنّ موسم هذه الفاكهة لم يسلم من إجراءات الجيش الإسرائيلي، وأوقع خسائر كبيرة للمزارعين، إذ مُنعوا من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصولهم، بالإضافة إلى صعوبة تسويق ما تم قطفه بسبب الإغلاقات والتشديدات التي فرضها الجيش الإسرائيلي على المدينة.
جدار وحصار
ويقول المزارع إبراهيم حورتي لـ"إرم نيوز": إن "الزراعة مهنة ورثتها أبًا عن جد وهي شغفي ومصدر رزقي، وخاصة زراعة الجوافة التي تشتهر بها قلقيلية".
وأضاف حورتي أن "المُزارع في قلقيلية يُعاني من عدد من التحديات خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي للمدينة بالجدار من جهة، وابتلاع الأراضي من جهة أخرى".
وتابع "أرضي بجانب المستوطنة، ومع أي حدث في الضفة الغربية يتمّ التنكيل بنا والاعتداء علينا في أرضنا، وأحيانًا نمتنع عن زيارة أرضنا خوفًا من اعتداء الجنود".
ويشير إلى أن المزارعين يواجهون مشكلات في تسويق منتجاتهم بسبب تعذّر الوصول إلى أراضيهم، والإغلاقات الإسرائيلية، والتشديدات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.