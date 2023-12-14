خاص لـ"إرم نيوز".. الحصار والجدار الإسرائيلي في قلقيلية غيرا وجه المدينة

وأضاف "الاقتحامات مستمرّة، ومع تزايد مستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مع اعتقالات وتنكيل بالسكان، بالإضافة إلى تخريب البنية التحتية للمدينة، ناهيك عن الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال على الحواجز بحق المواطنين وإذلالهم".

وتابع "يعد هذا استكمالًا لحالة الحرب التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن أحد أشكال تضييقات الجيش الإسرائيلي على المدينة "هو جدار الفصل العنصري الذي يحيط بمدينة قلقيلية وحوّلها لسجن كبير".

وقال: "لم يتبقَّ للمدينة إلا مدخل واحد بسبب هذا الجدار الذي يحتوي على بوابات إلكترونية تُستخدم من الجيش الإسرائيلي فقط لدواعٍ أمنية، وكانت تُستخدم في بعض الأحيان لدخول المزارعين إلى أراضيهم باستخدام تصاريح خاصة، ومراقبة عسكرية، لكنّهم حُرموا من استخدامها ومن الوصول إليها بعد السابع من أكتوبر، ما ألحق ضررًا كبيرًا بالقطاع الزراعي".

وأشار إلى أن سكان المدينة يعتمدون بشكل أساس على القطاع الزراعي، فقد حُرموا من أكثر الأراضي خصوبةً، مضيفًا "فالجدار يضمّ بداخله أكثر من 44 مشتلًا ضخمًا، يحتوي بعضها على أشتال ورود تمت زراعتها بتقنيات عالية".