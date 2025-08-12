بشارة بحبح: مفاوضات هدنة غزة قد تمتد لأشهر

توقّع الوسيط الفلسطيني الأمريكي، بشارة بحبح، أن تستمر مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة لفترة طويلة قد تمتد لأشهر، في ظل تعثّر المساعي الحالية وتصاعد التوترات الميدانية.

وفي مقابلة مع قناة i24NEWS الإسرائيلية، كشف بحبح أن الجانبين كانا على وشك التوصل إلى اتفاق جزئي، قبل أن تنهار المحادثات مؤخرًا.

وحذر بحبح من كلفة التأخير في التوصل إلى هدنة، قائلاً: "كل يوم تأخير يعني مقتل ما بين 80 إلى 100 فلسطيني، وأحيانًا أكثر.. ثلاثة أسابيع من الجمود تعني ما يقارب ألفي ضحية".

وتابع: "هذه أرقام لا يمكن تجاهلها لمجرد الجدل حول تفاصيل ثانوية، مثل السيطرة على 100 متر من الأرض أو الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى".

ووصف بحبح المرحلة الحالية من الحرب بأنها أصبحت "عديمة الفائدة"، محذرًا من أنها "تخاطر بحياة الجميع دون أن تفضي إلى نصر أو حل". وأضاف: "الوضع على الأرض كارثي، والقتال لا يُقرب أي طرف من أهدافه، بل يزيد من معاناة المدنيين ويُهدد حياة الرهائن".

وأكد الوسيط الفلسطيني الأمريكي، الذي سبق أن شارك في محادثات غير معلنة بين حماس والإدارة الأمريكية خلال فترة حكم ترامب، أن إسرائيل اليوم في موقف لا تحسد عليه، مشيرا إلى أن "الجمهور الإسرائيلي لا يريد رؤية جنوده يُقتلون في غزة، وفي المقابل، الوضع بالنسبة للفلسطينيين لم يعد يُحتمل".

وبشأن المساعي الدبلوماسية الجارية، أشار بحبح إلى أن الوسطاء يعملون حاليًّا على صياغة اتفاق شامل يتضمن إطلاق جميع الرهائن ووقف الحرب، لكنه أوضح أن "المفاوضات بهذا الحجم والتعقيد قد تستغرق أشهرًا"، مشددًا على أن استمرار القتال يُقوض فرص التقدم.

ودعا بحبح إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، كخطوة تمهيدية نحو اتفاق أوسع، كما هو مقترح في خطة ويتكوف، مضيفًا أن "مثل هذا الوقف المؤقت يمكن أن ينقذ الأرواح ويهيئ الأرضية اللازمة لتحقيق اختراق فعلي في المفاوضات".

وفي رده على الانتقادات، شدد بحبح على أن ملاحظاته تطال الطرفين، مؤكدًا: "لا يعنيني من أنتقد، سواء كانت إسرائيل أو حماس. هدفي الوحيد هو وقف القتل والتوصل إلى اتفاق يضع حدًّا لهذه الحرب".

أخبار ذات علاقة الأردن ومصر: نرفض سياسة التجويع في غزة

وكانت شائعات قد راجت في الأيام الأخيرة بشأن انسحابه من الوساطة، إلا أن بحبح نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا استمراره في جهوده لتقريب وجهات النظر وتحقيق حل سياسي يوقف نزيف الدم في غزة.