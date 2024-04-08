ماذا وراء الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس؟

ولفت إلى أنه على الرغم من سحب القوات، يصر نتنياهو على أن إسرائيل "على بعد خطوة من النصر".

وذكر الموقع أن أسلوب المداهمات المستهدفة جُرِّب بالفعل في محور "نيتساريم" الذي يقسم قطاع غزة، ومن ثم ستنتقل الفرقة 98 لاستنساخ التجربة في خان يونس.

وأضاف أنه على الرغم من هذا الانسحاب، تبقت قوات في قطاع غزة، كما يمكن الدفع بالمزيد من القوات الإضافية في أي وقت.

تجنبًا للمزيد من الخسائر

ونقل الموقع عن مصدر عسكري، لم يسمه، إنه "تبين أنه لا طائل من وجود القوات في القطاع لمجرد الوجود في حد ذاته، وأنه على العكس، فقد خُلص الجيش إلى أن وجود القوات يعني خسائر متزايدة، ومن ثم يمكن الانتقال للعمل ضد أهداف محددة بناء على معلومات استخبارية".

وأفاد المصدر أنه "عدا عن إدراك الجيش أنه لا حاجة لبقاء القوات، بعد 4 أشهر من العمل المكثف لشعبة التكنولوجيا والدعم اللوجيستي لصيانة المعدات المتضررة في الميدان، مازال الجيش يحتفظ بخطة للعمل في رفح وفي مناطق أخرى بالقطاع".