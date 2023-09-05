أول زيارة للمبعوث الأممي دي ميستورا للصحراء المغربية

أعلنت الأمم المتّحدة أنّ مبعوثها إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا وصل الاثنين إلى مدينة العيون، لإجراء مشاورات "مع كلّ الأطراف المعنية"، في أول زيارة له إلى هذه المنطقة المتنازع عليها، منذ تعيينه في هذا المنصب قبل عامين.

وقالت المنظّمة الدولية، في بيان، إنّ دي ميستورا "ينتظر بفارغ الصبر إجراء زيارات في المنطقة وعقد لقاءات مع كلّ الأطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفة أنّ المبعوث الأممي يأمل من هذه الزيارة أن "تدفع قدماً بطريقة بنّاءة العملية السياسية حول الصحراء المغربية".

ولم توضح الأمم المتّحدة في بيانها كم ستستغرق زيارة دي ميستورا ولا أتت على ذكر أيّ تفاصيل تتعلق ببرنامج زيارته.

ومنذ تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له بالمنطقة في كانون الثاني/يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.

وفي مطلع تموز/يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنّه تخلى عن زيارة الصحراء المغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.