البحرية المغربية: أنقذنا 845 مهاجراً خلال ثمانية أيام

أنقذت البحرية المغربية 845 مهاجرا في عرض البحر خلال ثمانية أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري الثلاثاء، في ظل تزايد المحاولات الخطرة للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في الأطلسي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و17 تموز/يوليو، لـ845 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء".

وأوضح أن "من ضمنهم نحو 400 شخص جرى إنقاذهم في المياه الوطنية بجنوب المملكة". كما أشار إلى "انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي" خلال هذه العمليات.

وكان هؤلاء بصدد محاولات عبور "في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع "كاياك" ودراجات مائية، وحتى عن طريق السباحة"، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه محاولات الهجرة غير النظامية باتجاه جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة، يسلكها مهاجرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إضافة الى مغاربة. وتسببت هذه المحاولات بغرق أو فقدان عشرات المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أعداد المهاجرين إلى جزر الكناري بسبب تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط. ويتكرر غرق المراكب قبالة الأرخبيل خصوصاً بسبب التيارات المائية القوية ورداءة القوارب.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 12704 مهاجرين إلى إسبانيا بشكل غير قانوني في النصف الأول من العام، غالبيتهم (7213) في جزر الكناري.

من جانبها، أحبطت السلطات المغربية نحو 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق معطيات رسمية.