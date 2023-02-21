تقرير: نتنياهو يضغط على رؤساء الأجهزة الأمنية لكبح جماح وزرائه المتمردين

كشف تقرير عبري، اليوم الثلاثاء، عن ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رؤساء الأجهزة الأمنية؛ بهدف كبح جماح الوزراء المتمردين في حكومته، فيما يتعلق بعدد من القضايا الأمنية.

وقال تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية إن "نتنياهو يضغط على قادة الأجهزة الأمنية ليكبحوا جماح الوزراء المتمردين في حكومته، وبشكل خاص وزيري الأمن القومي ايتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش".

وأوضح التقرير أن "نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع القادة الأمنيين والعسكريين ويطالبهم بتهدئة وزرائه المتمردين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المتفجرة، وحثهم على التخلي عن الأفكار والمبادرات الخطيرة من وجهة نظره".