"منسق الميليشيات".. اعتقال ضابط سوري مقرب من عائلة الأسد

أعلنت السلطات الأمنية في سوريا إلقاء القبض على أحد الضباط المقربين من عائلة الأسد، الذي تلاحقه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين.

وذكرت وزارة الداخلية أن "قوى الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على النقيب المجرم منذر عباس ناصر، في عملية أمنية نوعية نفذت في طرطوس بالساحل السوري".

وقال العميد عبد العزيز هلال الأحمد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في تصريح له: "نفّذت وحداتنا المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة عملية أمنية نوعية".

وأضاف أن العملية الأمنية "أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم النقيب منذر عباس ناصر، المنحدر من مدينة بانياس في ريف طرطوس".

وأردف قائلاً: "أظهرت التحقيقات أنّ المجرم كان قائدًا في ميليشيا الدفاع الوطني، مقربًا من المجرمين بشار طلال الأسد ووسيم الأسد، وشارك في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزّل في عدة محافظات أثناء الثورة السورية".

وأشار الأحمد إلى أن الضابط منذر عباس "كان مرتبطًا بتواصل مباشر مع قيادات مسلّحة خارج البلاد"، في إشارة إلى دوره التنسيقي بين الميليشيات المسلحة في إيران والعراق ولبنان.

أخبار ذات علاقة بعملية مشتركة داخل سوريا.. العراق يعلن مقتل مسؤول العمليات الخارجية لداعش

وختم قائلاً: "تؤكّد هذه العملية عزم وحداتنا الأمنية على كشف كل من يهدّد أمن الوطن واستقراره، وملاحقة كل من تلطخت يداه بجرائم ضد شعبنا، وتقديمه للعدالة دون تهاون أو تأخير".

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً لعباس خلال وجوده في الخدمة العسكرية ضمن صفوف قوات الأسد، وسط اتهامات له بارتكاب جرائم ضد الثوار.

وفي الشهرين الأخيرين، كثّفت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية عملياتها الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر النظام السابق المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين.