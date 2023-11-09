لوموند: استضافة ماكرون مؤتمرا حول غزة في الإليزيه خطوة محفوفة بالمخاطر 

انطلق اليوم في قصر الرئاسة "الأليزيه" بالعاصمة الفرنسية باريس مؤتمر للسلام يسعى لتقديم الدعم الإنساني لغزة.

وترى صحيفة "لوموند" الفرنسية أن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون استضافة هذا المؤتمر في قصر الإليزيه يعد خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل تعنت إسرائيل ورفضها وقف إطلاق النار ودعم فرنسا لهذا الموقف؛ ما أثار غضب عواصم عربية.

وقالت الصحيفة إن هذا الاجتماع المنظم على عجل يواجه شكوكا حول فعاليته في خضم الأعمال العدائية المستمرة، موضحة أن المؤتمر الذي بدأه ماكرون قبل أقل من أسبوع، يهدف إلى تعبئة المجتمع الدولي لتحقيق نتائج ملموسة.

وأكدت الصحيفة أنه نظرا لعدم رغبة إسرائيل في النظر في وقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن جدوى المبادرة أصبحت موضع تساؤل، لافتة إلى أن قطاع غزة شهد خسائر كبيرة في الأرواح، وتضاربت التقارير حول عدد القتلى، ما زاد الوضع تعقيدا.