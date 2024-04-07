أول تعليق أمريكي على الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي غزة

رجح مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة، "مجرد استراحة" على الأرجح للقوات الإسرائيلية.

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في مقابلة تلفزيونية، بعد أن سحبت إسرائيل كل قواتها من جنوبي قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ووسائل إعلام، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت الى دمار واسع في المنطقة.

وقال الجيش إن "قوة كبيرة" ستواصل العمل في بقية القطاع الفلسطيني المحاصر.

بينما لم تستبعد وسائل إعلام عبرية أن يكون انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بهدف تهيئة الجنود لعملية برية في رفح جنوبي القطاع.