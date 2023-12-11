4 قتلى بينهم عنصران من "حزب الله" في غارات إسرائيلية قرب دمشق

وشنّت إسرائيل ليلًا ضربات استهدفت مواقع للحزب في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، وفق المرصد؛ ما أسفر عن "مقتل مقاتلَيْن لبنانيَّين من حزب الله وسوريين اثنين من العاملين في حراسة المقرات العسكرية" التابعة للحزب.

وكان الجيش السوري أفاد بأن دفاعاته الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على محيط العاصمة دمشق من هضبة الجولان التي تحتلّها إسرائيل مساء الأحد.