"الحرائق المتعمدة".. سلاح الجيش السوداني لمواجهة "الدعم السريع"

أكدت مصادر متطابقة أن الجيش السوداني بدأ يعتمد بشكل حثيث على سلاح جديد يتمثل بـ"الحرائق المتعمدة" لمواجهة قوات الدعم السريع.

وقالت قوات الدعم السريع الخميس الماضي: إن "استخبارات الجيش السوداني أحرقت آبار النفط بحقل (زرقة أم حديد) بولاية شرق دارفور، في عمل وصفته بالتخريبي قصد منه زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم ووقف الإنتاج وتدمير البنى التحتية".

يأتي ذلك متزامنا مع تحذير أطلقه تقرير حقوقي من الأثر المدمر لِما وصفه بـ "سلاح الحرائق" على البلاد.

وخلصت دراسة أجراها مشروع "سودان ويتنس"، الذي يديره "مركز مرونة المعلومات" الحقوقي غير الربحي، اليوم الاثنين، إلى أن الحرائق المستخدمة كسلاح في السودان "دمرت مزيدًا من القرى والبلدات غربي البلاد" في أبريل/ نيسان الماضي بمعدل أكبر من أي شهر آخر منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

وذكرت الدراسة أن 72 قرية وبلدة إما دمرت أو تضررت بسبب الحرائق الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد القرى التي دمرتها الحرائق في السودان إلى 201 منذ بدء الصراع منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي.