قوات أمريكية تنقذ طاقم سفينة ضربها الحوثيون

قالت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، الأحد، إنها أنقذت طاقم ناقلة البضائع السائبة توتور المملوكة لشركة يونانية وترفع علم ليبيريا بعد أن استهدفتها ميليشيا الحوثي في 12 يونيو/ حزيران في البحر الأحمر.

وقالت البحرية الأمريكية، إن البحارة التابعين لحاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور قاموا بنقل الطاقم جوا أمس السبت، مضيفة أن بحارا مدنيا ما زال مفقودا.

وتسبب الهجوم، الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، في تسرب كبير للمياه وأضرار في غرفة المحرك مما جعل الناقلة توتور غير قادرة على الإبحار، بحسب رويترز.